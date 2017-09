Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, classificou hoje como "uma excelente notícia" a decisão da agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) de retirar Portugal do 'lixo', embora considerando que tal podia ter acontecido mais cedo.

"Se não tivéssemos tido uma alteração de governo, muito provavelmente essa melhoria teria ocorrido mais rapidamente", afirmou Passos Coelho, em declarações aos jornalistas, à margem de um jantar de campanha autárquica em Mafra.

Pedro Passos Coelho salientou que o anterior executivo PSD/CDS-PP "lutou muito" para que esta subida de 'rating' acontecesse, mas disse não querer retirar mérito ao atual Governo socialista.