Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, valorizou hoje a "boa notícia" que é a subida do 'rating' de Portugal por parte da Standard and Poor's (S&P), declarando que esta decisão irá permitir melhores condições de financiamento do país nos mercados.

"Esta notação permite-nos obviamente melhores condições de financiamento", que têm por intuito final a redução do défice e da dívida, de modo a "de um modo duradouro" ser dada continuidade à política atual sem "riscos de novos recuos", declarou o chefe do Governo.

O chefe de Governo falava à entrada de uma ação de campanha para as autárquicas do candidato a Lisboa do PS, Fernando Medina, sublinhando que a notícia da S&P "confirma" o "trajeto certo" do país.