Actualidade

A agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) mostrou-se hoje preocupada com o elevado endividamento privado e com a resiliência do setor financeiro, considerando que os bancos em Portugal continuam "sob pressão".

A S&P decidiu hoje rever em alta o 'rating' atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+', a nota mais elevada de não investimento, para 'BBB-', a mais baixa de investimento, dispensando o passo intermédio habitual de subir a perspetiva, de 'estável' para 'positiva' antes de o fazer.

Apesar da revisão em alta, justificada em parte com o fortalecimento do setor financeiro, a agência considera que os bancos portugueses "vão enfrentar dificuldades para melhorar a sua rentabilidade e a sua eficiência", até porque continuam "dependentes do financiamento do Banco Central Europeu (BCE)".