A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que foi precisamente por se ter "feito o contrário do que as agências de rating" aconselhavam que se conseguiram os resultados que permitiram que Portugal saísse do "lixo".

"Há um reconhecimento da melhoria da economia portuguesa e é um alívio sobre a dívida pública portuguesa. E tudo o que for uma boa notícia para o país, ainda bem", começou por afirmar a líder bloquista aos jornalistas durante uma ação de pré-campanha nas Festas da Moita, a propósito da decisão da subida do 'rating' de Portugal por parte da Standard and Poor's (S&P).

No entanto, segundo Catarina Martins, esta melhoria só foi possível por se ter "feito o contrário do que as agências de rating diziam", ou seja, promover melhores salários, melhores pensões, parar privatizações e proteger serviços públicos.