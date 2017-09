Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje que, quando foi autarca da capital, trazer Fernando Medina do parlamento para a Câmara Municipal de Lisboa foi das "melhores decisões" que tomou na sua vida política.

"Hoje estamos num novo tempo, e esse tempo é o do Fernando Medina", vincou Costa, intervindo perante alguns milhares de socialistas no Centro de Congressos de Lisboa, num jantar-comício do PS de apoio à candidatura de Fernando Medina às autárquicas de 01 de outubro.

Depois, o líder do PS, e também primeiro-ministro, disse que "seguramente, uma das melhores decisões" que tomou quando era autarca de Lisboa - e candidato autárquico - foi "convidar o Fernando Medina a deixar a Assembleia da República e a vir para a Câmara Municipal de Lisboa".