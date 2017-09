Autárquicas

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou hoje ao voto na CDU nas próximas eleições autárquicas, no sentido de garantir a maioria nos 34 concelhos que lidera e aumentar a participação na gestão das autarquias.

"Com mais eleitos e mais votos, a CDU ficará em melhores condições de responder às aspirações, direitos e expectativas das populações e é de todo o interesse que a sua presença seja reforçada na gestão do município e das freguesias", disse Jerónimo de Sousa no jantar/comício em Silves, no Algarve, de apoio à candidata à câmara local, Rosa Palma.

Perante uma assistência de cerca de 600 pessoas, o líder comunista apelou ao voto, considerando que o reforço da coligação Partido Comunista Português e Partido Ecologista Os Verdes, "só se consegue se ninguém desperdiçar o seu voto em opções erradas e em escolhas inconsequentes".