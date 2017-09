Actualidade

O ministro das Finanças congratulou-se hoje com a melhoria do 'rating' atribuído a Portugal pela Standard and Poor's, afirmando que essa é a "melhor garantia" para a estabilidade do processo orçamental e financeiro português no futuro.

A Standard and Poor's (S&P) decidiu hoje melhorar o 'rating' atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+', a nota mais elevada de 'lixo', para 'BBB-', a mais baixa de investimento, dispensando o passo intermédio habitual de subir a perspetiva de 'estável' para 'positiva', antes de o fazer.

"É uma excelente notícia para Portugal, para as empresas, para todo o setor empresarial e produtivo em Portugal e para as famílias, com certeza. Isto significa uma redução muito significativa dos custos de financiamento de toda a economia portuguesa", afirmou Mário Centeno, em declarações por telefone à agência Lusa.