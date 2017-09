Actualidade

O ator norte-americano Harry Dean Stanton, protagonista do filme "Paris, Texas", morreu na sexta-feira, aos 91 anos, num hospital de Los Angeles, anunciou o agente.

A sua interpretação de um pai amnésico no filme "Paris, Texas", com guião de Sam Shepard e banda sonora de Ry Cooder, valeu ao realizador Win Wenders a Palma de Ouro no festival de cinema de Cannes em 1984.

Stanton participou, quase sempre em papéis secundários, em êxitos como "O Padrinho - Parte II" (1974) e "Do Fundo do coração" (1984) de Francis Ford Coppola, "Alien, o oitavo passageiro" (1979) de Ridley Scott, "Fuga de Nova Iorque" (1981) de John Carpenter, "A Última Tentação de Cristo" (1988) de Martin Scorsese, ou "À Espera de um Milagre" (1999) de Frank Darabont.