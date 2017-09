Actualidade

A tempestade tropical Norma transformou-se num furacão de categoria 1, em cinco da escala Saffir-Simpson, à medida que avança pelo oceano Pacífico em direção à península da Baixa Califórnia, no noroeste do México.

O centro de furacões dos Estados Unidos (NHC) indicou que o Norma deverá atingir a zona de Los Cabos, no sul da península da Baixa Califórnia, no domingo à noite ou na segunda-feira.

Pelas 03:30 TMG (04:30 em Lisboa), o Norma encontrava-se a 435 quilómetros a sul do Cabo São Lucas, com ventos de 120 quilómetros por hora, e dirigia-se para noroeste a cerca de quatro quilómetros por hora, de acordo com o centro norte-americano e o coordenador da Proteção Civil mexicana, Luis Felipe Puente.