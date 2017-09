Actualidade

O parlamento da Guatemala retirou em definitvo, na sexta-feira, a polémica reforma do código penal que previa uma redução das sanções para o crime de financiamento ilegal dos partidos políticos.

Esta reforma, que devia ainda ser promulgada pelo Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, foi retirada em definitivo e "nunca mais voltará" a ser debatida, declarou o presidente do Congresso, o deputado da oposição Oscar Chinchilla.

Na sexta-feira, as comemorações do dia da independência da Guatemala foram marcadas por marchas de protesto de centenas de pessoas que pediram a demissão do chefe de Estado, suspeito de financiamento ilegal da campanha do seu partido em 2015.