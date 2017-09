Actualidade

Dois polícias norte-americanos foram hospitalizados na sexta-feira à noite, na sequência de confrontos com manifestantes no centro de Saint Louis, no estado do Missouri (centro-oeste), foi hoje noticiado.

Os confrontos registaram-se entre a polícia e centenas de manifestantes que saíram à rua para protestar contra a absolvição de um antigo agente branco no caso de homicídio de um suspeito negro, em 2011.

O protesto, inicialmente pacífico, degenerou em violência quando os manifestantes partiram uma janela e atiraram tinta contra a casa da presidente da câmara de St. Louis, Lyda Krewson.