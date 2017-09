Actualidade

A ilha japonesa de Kyushu, no sul do arquipélago, está a preparar-se para a chegada do tufão Talim, prevista para as primeiras horas de domingo, indicou hoje a agência meteorológica japonesa (JMA).

Ao fim desta manhã (madrugada em Lisboa), o Talim encontrava-se a cerca de 480 quilómetros a sudoeste da cidade de Kagoshima, disse.

A tempestade está a mover-se lentamente em direção a nordeste, com ventos de até 144 quilómetros por hora.