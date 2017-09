Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, associou-se hoje à "reabilitação moral" do soldado João Almeida, do Corpo Expedicionário Português (CEP), fuzilado há cem anos, por traição à pátria, "pena contrária aos direitos humanos".

Numa mensagem divulgada hoje no "site" da Presidência da República, e que será publicada na II série do Diário da República, o Comandante Supremo das Forças Armadas Marcelo Rebelo de Sousa "associa-se à reabilitação moral do Soldado João Ferreira de Almeida, do Corpo Expedicionário Português, fuzilado em 16 de setembro de 1917, no teatro de guerra da Flandres, faz hoje cem anos".

"Este gesto, simbólico e humanitário, possibilita a reabilitação da memória de um soldado condenado a pena contrária aos direitos humanos e aos valores e princípios há muito enraizados na sociedade portuguesa, pena essa que seria hoje insuscetível de aplicação à luz da Constituição da República Portuguesa vigente", lê-se no texto.