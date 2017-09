Actualidade

O forcado dos Amadores de Alcochete Fernando Quintela, de 26 anos, morreu hoje numa unidade hospitalar em Lisboa, na sequência de uma colhida de um touro, disse à agência Lusa fonte do grupo.

O jovem forcado, que pegava de caras na sexta-feira à noite, na praça de toiros da Moita do Ribatejo, concelho da Moita, no decorrer de uma corrida à portuguesa, foi ferido com gravidade por um touro pertencente à ganadaria de Prudêncio, com 530 quilos.

Fernando Quintela foi de imediato transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde veio a falecer durante a madrugada de hoje.