O diretor do fundo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), Klaus Regling, manifestou-se hoje "feliz" com a subida de 'rating' decidida na véspera pela agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P), mas advertiu que "o trabalho não terminou".

Em declarações aos jornalistas em Talin, onde decorre uma reunião informal de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), o diretor do fundo de resgate permanente da zona euro e do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), principal credor de Portugal na assistência financeira (de 2011 a 2014), admitiu que ficou algo surpreendido com a reavaliação da S&P, por ter surgido "mais cedo do que se esperava", mas considerou que "é o resultado de um difícil ajustamento na primeira metade desta década e das reformas dolorosas que foram levadas a cabo.

Questionado sobre a quem deve ser atribuído o mérito, considerou que se tratou de "um esforço conjunto", mas atendendo a que "a população teve que passar por um ajustamento difícil, colocaria o povo português em primeiro tempo". O dinheiro do FEEF só ajudou a comprar tempo, to spread the burden over time.