Os árbitros do primeiro escalão do futebol vão deixar as redes sociais, por decisão dos juízes numa reunião com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), confirmou hoje à Lusa fonte do setor.

A mesma fonte explicou que apenas uma minoria dos árbitros dos campeonatos profissionais estava presente 'online' e que esta sugestão foi bem acolhida pelos juízes, acrescentando que deverá ser alargada à totalidade dos quadros nacionais.

Além do escrutínio público, as contas pessoais dos árbitros nas redes sociais, em particular no Facebook, já serviram para que fossem feitas ameaças.