Actualidade

A missão das Nações Unidas para a paz na República Centro-Africana está a pedir mais 750 soldados, à medida que a violência vai aumentando, segundo a agência Associated Press.

As tropas destinam-se a preencher um "vazio de segurança" no sudeste do país, onde a violência tem aumentado depois da recente retirada das forças especiais dos Estados Unidos que perseguiam os rebeldes.

Centenas de pessoas morreram desde maio e mais de meio milhão de outras foram deslocadas na Repúblico Centro-Africana (RCA)