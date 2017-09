Actualidade

O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro, Valdis Dombrovskis, considerou hoje que a subida de 'rating' de Portugal pela agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) constitui "um desenvolvimento muito positivo" e um reconhecimento dos progressos alcançados.

"Este é um desenvolvimento muito positivo, mostra que a retoma económica em Portugal está nos trilhos, que o défice orçamental está numa trajetória descendente, e isto é reconhecido pelas agências de notação", declarou, numa conferência de imprensa no final de uma reunião informal de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), em Tallin.

Tal como afirmou pouco antes o diretor do fundo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), Klaus Regling, também Dombrovskis defendeu que a subida de 'rating' de Portugal não é o fim do caminho.