Actualidade

O secretário-geral do PCP desvalorizou hoje a avaliação positiva de uma agência de notação financeira à dívida soberana portuguesa e desejou, ao invés, ouvir a "boa notícia" de que o país se tornara "soberano" económica e monetariamente.

"A boa notícia que poderia haver era Portugal assumir a sua soberania no plano económico e monetário. Isso sim, seria uma boa notícia porque é esse caminho que determinará, independentemente desses avisos, a reposição de rendimentos e direitos do povo português", disse Jerónimo de Sousa, numa ação de rua em Vendas Novas, Évora, na campanha para as eleições autárquicas de 01 de 0utubro.

A agência de notação financeira Standard and Poor's decidiu sexta-feira tirar Portugal do 'lixo', revendo em alta o 'rating' atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+' para 'BBB-', um primeiro nível de investimento.