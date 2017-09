Actualidade

Os doentes urgentes da área de Tavira começaram hoje a ser transportados para o Hospital de Faro, em vez de irem para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, anunciou a Administração Regional de Saúde do Algarve.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve anunciou a alteração num comunicado, precisando que a medida começou a ser efetiva às 00:00 e permite "prestar cuidados de saúde com cada vez melhor qualidade e prontidão a todos os cidadãos presentes na região algarvia", mas sobretudo "na área do concelho de Tavira".

A mesma fonte considerou "muito importante" proceder a "alterações nos procedimentos de referenciação urgente de doentes em vigor nesta área territorial", porque até aqui todos os doentes urgentes pertencentes a Tavira eram transportados primeiro para a urgência básica de Vila Real de Santo António.