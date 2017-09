Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que "é essencial que os professores sejam respeitados" e que "não se mudem regras a meio do caminho", insistindo na prioridade de vinculação dos docentes contratados.

"Estamos a acompanhar [a situação dos professores] com preocupação. Como sabem o BE tem como prioridade a vinculação dos professores contratados. As escolas todos os anos precisam de mais 11 mil professores do que aquilo que têm, ou seja, têm contratos precários quando podiam ter contrato efetivo", respondeu Catarina Martins aos jornalistas, durante uma ação de pré-campanha do BE no Mercado de Tires, Cascais.

De acordo com a líder bloquista, "há problemas com a vinculação que foi feita, de um número ainda reduzido de professores", sendo "essencial que os professores sejam respeitados e que não se mudem regras a meio do caminho".