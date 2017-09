Actualidade

Portugal decidiu juntar-se a uma iniciativa de alguns Estados-membros da União Europeia que desejam avançar o quanto antes com um modelo de tributação da economia digital, anunciou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em Talin.

À saída de uma reunião informal de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), na qual liderou hoje a delegação portuguesa dado Mário Centeno já ter regressado a Portugal, António Mendonça Mendes referiu que, durante a discussão sobre este tema, anunciou que Portugal se junta a uma iniciativa liderada por França, Alemanha, Itália e Espanha, por uma questão financeira mas também de "justiça".

"Estamos a falar de valores muito significativos. No dia-a-dia, o comércio eletrónico passou a fazer parte do nosso quotidiano: todos nós compramos livros pela Internet, todos nós compramos viagens pela Internet, todos nós publicitamos eventos em meios digitais, e por isso estamos a falar de muito dinheiro. E o dinheiro é muito importante, mas também é muito importante este sentimento de justiça: nós temos um setor económico novo, uma nova realidade, e ainda bem que temos essa nova realidade, mas essa nova realidade não está a ser tributada. Portanto, independentemente do valor, é uma questão de princípio", declarou.