Actualidade

Mais de 400 mil muçulmanos de etnia 'rohingya' fugiram da Birmânia para o vizinho Bangladesh desde o dia 25 de agosto, mas o número de refugiados poderá duplicar nas próximas semanas, informou hoje a ONU.

"Segundo as nossas estimativas, 409.000 refugiados chegaram ao Bangladesh desde o 25 de agosto ", avançou à agência France Press Joseph Tripua, do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas.

Fonte da ONU na capital do Bangladesh estimou também hoje que o número de 400 mil refugiados "poderá duplicar" nas próximas semanas se não parar a onda de violência contra os 'rohingya' no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia.