Actualidade

O português Vasco Vilaça terminou hoje na segunda posição a prova de juniores do Mundial de triatlo, em Roterdão, em 56.22 horas, mais 28 segundos do que o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser.

Vilaça, detentor do título europeu, conquistou a medalha de prata, com 13 segundos de vantagem sobre o britânico Bem Dijkstra, terceiro classificado, que cumpriu a prova em 56.35.

Nesta etapa final do Mundial de triatlo de elites, cuja prova serve para atribuir os títulos mundiais de juniores e sub-23, Tiago Fonseca concluiu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e cinco de corrida no 21.º posto, em 57.45 horas, enquanto Ricardo Batista abandonou após o setor da natação.