Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje que foi o Governo PS que "virou a página do 'lixo'", em resposta à reação dos partidos da Direita sobre a subida do país nas avaliações das agências internacionais de 'rating'.

"A Direita bem pode dizer que teria feito o mesmo. Há uma coisa que nós sabemos: não fez e nós fizemos", vincou o líder socialista e primeiro-ministro num comício de apoio à candidatura do PS à Câmara de Bragança, um concelho PSD há 20 anos.

Costa sublinhou que é "importante" como foram alcançados estes resultados, não aumentando impostos e não cortando salários e pensões".