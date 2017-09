Actualidade

A portuguesa Melanie Santos terminou hoje na segunda posição a prova de sub-23 do Mundial de triatlo, em Roterdão, a 16 segundos da vencedora, a norte-americana Tamara Gorman.

Melanie Santos concluiu os 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 de corrida em 02:05.37 horas, a 16 segundos da campeã do mundo e com 14 segundos de vantagem sobre a britânica Sophie Coldwell, que ocupou o último lugar do pódio.

Nesta etapa final do Mundial de triatlo de elites, cuja prova serve para atribuir os títulos mundiais de juniores e sub-23, a outra representante lusa, Helena Carvalho, terminou no 27.º lugar, em 02:13.03 horas.