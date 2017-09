Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje a vontade de corrigir os erros cometidos frente ao Besiktas frente ao Rio Ave, no domingo, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador fez uma análise ao que falhou na estreia na Liga dos Campeões, na quarta-feira, e no qual o FC Porto sofreu uma derrota (3-1), explicando que o trabalho foi feito com base nos erros para que estes não voltem a acontecer.

"Há que corrigir algumas coisas, que a equipa tinha vindo a fazer de forma positiva, mas o Besiktas é passado. O nosso foco agora é o Rio Ave. Não cometer os mesmos erros amanhã [no domingo]. Fico com uma azia dos diabos por perder. Não gosto de perder nem a feijões. Mas faz parte do trajeto das equipas. Não há equipas imaculadas", sustentou.