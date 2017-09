Actualidade

Portugal volta a ser a segunda maior delegação estrangeira na principal feira de calçado do mundo, levando de domingo a quarta-feira à MICAM, em Milão, 96 empresas responsáveis por 8.300 empregos e 550 milhões de euros de exportações.

Segundo destaca a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), esta nova aposta do sector em Itália acontece num ano em que as exportações portuguesas de calçado "caminham para novo máximo histórico", a manter-se o ritmo de crescimento de 6,3% registado até junho.

"Portugal exportou, no primeiro semestre de 2017, 43 milhões de pares de calçado no valor de 960 milhões de euros. A confirmarem-se estes valores até final do ano, este será o oitavo ano de crescimento do calçado português nos mercados externos", sustenta a associação, responsável pela presença portuguesa na MICAM.