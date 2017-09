Actualidade

Vinte e oito camiões transportaram até Milão as 16.000 amostras de sapatos e artigos de pele que Portugal leva à maior feira de calçado do mundo, num investimento de dois milhões de euros, que implica 10 dias de trabalho.

Segundo dados avançados pela Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) - que organiza a presença nacional na MICAM, a decorrer de domingo a quarta-feira em Milão - os 96 expositores portugueses participantes na feira irão ocupar 3.100 metros quadrados de exposição, tendo esta sido assegurada por 80 equipas de montagem.

No total, são cerca de 650 os portugueses - entre empresários de calçado e respetivo 'staff', membros da organização e restante comitiva - que viajam até Milão com os 96 expositores participantes, o que faz novamente de Portugal a segunda maior delegação estrangeira na principal feira de calçado do mundo.