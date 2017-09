Actualidade

O defesa esquerdo Fábio Coentrão regressou à lista de convocados do Sporting, para a receção de hoje ao Tondela, da sexta jornada da I Liga de futebol, substituindo Jonathan Silva.

O lateral argentino foi titular no triunfo dos 'leões' no terreno do Olympiacos (3-2), na estreia no Grupo D da Liga dos Campeões, mas ficou hoje fora dos 18 eleitos do treinador Jorge Jesus.

Relativamente à deslocação ao terreno do sete vezes campeão grego, o técnico abdicou ainda do guarda-redes Pedro Silva, dos defesas Ristovski e Tobias Figueiredo e dos médios Mattheus Oliveira e João Palhinha.