O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, disse hoje esperar que a sua equipa seja "competente e mostre qualidade" na receção ao FC Porto, no FC Porto, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na antevisão à receção aos 'dragões', o técnico da formação vila-condenses vincou que o conjunto que orienta "tem as suas mais-valias", esperando que as coloque em prática no desafio deste domingo.

"Assim como fizemos nos jogos que disputámos até aqui, vamos tentar que a nossa qualidade tenha possibilidade de aparecer e que, através disso, sejamos competentes para combater as mais-valias do adversário", disse o treinador.