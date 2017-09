Actualidade

As autoridades alemãs intercetaram hoje 51 alegados imigrantes ilegais, entre os quais 17 menores, de nacionalidade iraquiana que viajavam hoje de manhã num camião numa autoestrada no noroeste da Alemanha, informou a polícia, que deteve o condutor.

Segundo a agência EFE, o condutor do veículo, de 46 anos e nacionalidade turca, foi detido e ficaram sob custódia os 51 passageiros - 20 homens, 14 mulheres, e 10 rapazes e sete raparigas menores, de nacionalidade iraquiana, de acordo com as declarações dos próprios.

Todos foram levados às instalações da polícia na cidade de Frankfurt an der Oder, no estado de Brademburgo, junto à fronteira com a Polónia, onde os alegados imigrantes ilegais foram submetidos a um exame médico.