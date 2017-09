Actualidade

O presidente do PSD acusou o hoje o Governo de "não estar à altura dos acontecimentos" na retórica sobre o 'rating', salientando que a saída de Portugal do 'lixo' só foi possível porque o anterior executivo não falhou.

Durante uma visita à Adega Cooperativa de Penalva do Castelo (Viseu), no âmbito da campanha autárquica, Passos Coelho foi questionado sobre as críticas do PS e da esquerda, depois de António Costa ter sublinhado que foi o PS que "virou a página" da austeridade.

"Quando as pessoas que estão no Governo querem vender factos que não existem e retóricas que não têm adesão à realidade, mostram que não estão à altura dos acontecimentos", acusou.