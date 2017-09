Londres/ataque

A secretária de Estado britânica da Administração Interna, Amber Rudd, disse hoje ser "muito cedo" para dizer se as autoridades conheciam o suspeito do ataque no metro de Londres, que foi "uma sorte" não ter sido mais grave.

A explosão de uma bomba no metro de Londres provocou na sexta-feira três dezenas de feridos, tendo hoje sido detido um suspeito pela polícia de Kent, um jovem de 18 anos.

A secretária de Estado disse hoje que a bomba artesanal era um dispositivo "sério", que podia ter causado muito mais danos.