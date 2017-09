Autárquicas

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu hoje que para "bons resultados é preciso boa cepa", considerando que o trabalho dos sociais-democratas vai dar frutos.

Passos Coelho visitou hoje à tarde a Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, a maior da região e uma das maiores do país, ao lado do candidato apoiado por PSD, CDS-PP e PPM ao município, Gabriel Costa, e do antigo presidente da Câmara e 'histórico' de Viseu, Fernando Ruas.

Depois do tradicional brinde e questionado se, como no vinho, para ter um bom resultado são precisas boas uvas, Passos respondeu dando continuidade à metáfora vínica.