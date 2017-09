Actualidade

O defesa central argentino Lisandro López vai falhar a visita do Benfica ao Boavista, hoje, a partir das 18:15, para a sexta jornada da I Liga de futebol, devido a um síndrome febril, sendo substituído por Rúben Dias.

Em comunicado, o tetracampeão nacional dá conta da indisponibilidade de Lisandro López, que foi titular nos últimos dois jogos dos 'encarnados', justificando a aposta no estreante Rúben Dias.

"Em face desta ausência, Rui Vitória concedeu a titularidade a Rúben Dias, produto da formação do clube, que assim se estreia na competição ao lado do capitão Luisão no eixo defensivo", remata o Benfica.