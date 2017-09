Actualidade

Um 'bis' de Rodrigo Pinho permitiu hoje ao Marítimo vencer, em casa, o Desportivo das Aves por 2-1, na sexta jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite igualar provisoriamente FC Porto e Sporting na liderança.

Os insulares chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Rodrigo Pinho, aos 16 e 39 minutos, tendo o Aves reduzido já numa altura em que o triunfo madeirense parecia decidido, com um tento de Alexandre Guedes, aos 81.

A vitória permite ao Marítimo subir provisoriamente ao terceiro lugar com 15 pontos, os mesmos dos dois primeiros, FC Porto e Sporting, que ainda vão cumprir os seus compromissos nesta ronda, enquanto os avenses estão no 14.º posto com quatro pontos.