Taça Davis

João Sousa e Gastão Elias foram hoje batidos pelos alemães Jan-Lennard Struff e Tim Puetz no encontro de pares, deixando Portugal a perder por 2-1 no 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis em ténis.

A derrota do duo luso, por 6-2, 4-6, 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4, numa maratona de três horas e 38 minutos, colocou Portugal numa situação complicada, com a seleção nacional a precisar de ganhar os dois encontros de singulares de domingo para conseguir uma inédita subida ao principal escalão da mais importante competição por equipas do ténis.

Esta é a segunda vez na história que Portugal está a lutar pela presença no Grupo Mundial da Taça Davis, depois de há 23 anos ter perdido com a Croácia no 'play-off'. O duelo com a Alemanha está a decorrer no 'Centralito', o mais emblemático dos 'courts' do complexo de ténis do Jamor (Oeiras).