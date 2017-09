Actualidade

Portugal derrotou hoje a França, por 3-2, nas meias-finais do Campeonato da Europa de equipas, a decorrer no Luxemburgo, apurando-se para a final de domingo.

Tiago Apolónia, Marcos Freitas e João Monteiro formaram a equipa lusa no que foi um embate 'maratona', apenas decidido no quinto e último parcial do quinto jogo, conquistado por Apolónia sobre o francês Emmanuel Lebasson.

Portugal, campeão na edição de 2014, vai agora disputar a final contra a Alemanha ou Eslovénia, que jogarão ainda hoje.