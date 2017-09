Autárquicas

A coordenadora do BE, Catarina Martins, quer que o investimento que as câmaras façam na habitação pública seja retirado dos tetos do endividamento autárquico, considerando que a lei do arrendamento do anterior Governo "tem que ser revogada".

Num comício da pré-campanha autárquica na Mouraria, no centro de Lisboa, Catarina Martins afirmou que a habitação é o "pilar do estado social que está por construir", luta que o BE promete travar, tendo três prioridades definidas: uma rede nacional de habitação pública, aposta na reabilitação urbana ao serviço das pessoas e que tenha a eficiência energética como marca e a regulação do mercado e do alojamento local.

A líder do BE quer por isso que seja possível às autarquias cofinanciarem a sua parte neste parque público de habitação, o que neste momento a lei não permite, defendendo que seja retirado dos "tetos do endividamento autárquico o investimento que as autarquias fizerem em habitação pública porque esse é o investimento certo, que dará todo o retorno social e económico a cada cidade e a todo o país".