Actualidade

O Sporting recebeu e venceu hoje o Tondela por 2-0, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'leões' assumirem provisoriamente a liderança da prova.

Um golo do defesa-central francês Mathieu, aos 12 minutos, na conversão de um livre direto, e outro de Bruno Fernandes, aos 72, foram suficientes para a equipa 'leonina' somar a sexta vitória em outros tantos jogos do presente campeonato.

Com este triunfo, o Sporting assume a liderança isolada da prova com 18 pontos, mais três do que o FC Porto, que joga no domingo em casa do Rio Ave, enquanto o Tondela mantém para já o 13.º lugar com cinco pontos.