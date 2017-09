Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje que este Governo provou que um caminho diferente do que vinha sendo seguido pelo seu antecessor permitiu "ter melhores resultados" sem afetar as finanças públicas.

"Nós não tivemos só resultados diferentes, nós seguimos um caminho diferente para atingir estes resultados", frisou o também primeiro-ministro, durante um comício no Rossio, em Viseu, realizado no âmbito das eleições autárquicas de 01 de outubro.

António Costa lembrou que se dizia que, para poder controlar as finanças públicas, "era necessário encerrar os serviços públicos, desinvestir na educação, desinvestir na saúde e, sobretudo, cortar salários, aumentar impostos e cortar nas pensões".