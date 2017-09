Actualidade

Cerca de cem pessoas manifestaram-se na noite de sábado, no Porto, em prol da igualdade de género e contra a violentação e discriminação das mulheres, na quinta "Marcha das Galdérias", que se realiza na cidade desde 2011.

Entre cinco mulheres e um homem entrevistados pela agência Lusa, a definição da palavra feminismo foi um dos temas que mais preocupação suscitou, por receios de que seja entendida "como o equivalente feminino do machismo", disse uma das organizadoras, Carolina Marcelo, sublinhando que o termo "não implica mais que a luta pela igualdade entre os sexos".

"[O contrário] foi-nos ensinado por um mundo machista, que quer que as mulheres sejam submissas e que haja diferenciação entre géneros", considerou a organizadora de 28 anos, cujo último caso de assédio sexual ocorreu no Parque da Cidade do Porto, com uma amiga, quando "apareceu um homem que começou a despir-se e a masturbar-se".