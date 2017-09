Furacão Irma

O Programa Alimentar Mundial (PAM) anunciou hoje que vai conceder uma ajuda de emergência de 7,2 milhões de dólares (cerca de seis milhões de euros) a Cuba, muito afetada pela passagem do furacão Irma.

"Anunciamos 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros) em ajuda alimentar e um apoio logístico no valor de 5,7 milhões de dólares (cerca de 4,8 milhões de euros) para quatro meses", declarou no sábado, em Havana, o diretor executivo do PAM, David Beasley.

O PAM "está ao lado das vítimas do furacão Irma em Cuba e pronto a apoiar o governo cubano nos esforços de recuperação", acrescentou.