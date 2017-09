Actualidade

O centro de furacões norte-americano baixou a classificação do furacão Norma para tempestade tropical, à medida que se aproxima das costas do México, no Pacífico.

Às 01:00 de hoje em Lisboa, o Norma encontrava-se ainda a 335 quilómetros a sul do cabo San Lucas, uma estância balnear no estado mexicano da Baixa Califórnia do Sul e avançava a seis quilómetros por hora (km/h) para norte, com ventos de 100 km/h, indicou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"O Norma, agora como tempestade tropical, mantém o rumo para norte, podendo originar chuva forte em Sinaloa, Nayarit, Jalisco e Colima, e também na Baixa Califórnia do Sul (sul e sudoeste), indicou o Serviço Meteorológico do México.