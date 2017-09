Incêndios

O incêndio na zona de Gambelas, no distrito de Faro, foi hoje dado como extinto, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Pelas 04:10, 130 operacionais estavam no terreno, apoiados por 43 meios terrestres, em trabalhos de conclusão, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), que situou o incêndio na localidade de Porto das Vacas, freguesia de Almancil, no concelho de Loulé.

A mesma fonte admitiu que os meios envolvidos nos trabalhos de rescaldo possam "desmobilizar durante a manhã", acrescentou.