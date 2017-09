Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, deverá convocar eleições gerais antecipadas em outubro para reforçar o governo, num momento de divisão da oposição, noticiou hoje a comunicação social nipónica.

Os planos de Abe foram conhecidos depois de uma reunião de emergência, no sábado, do partido Komeito, parceiro do governo de Abe, e na qual foi analisada a possibilidade de o primeiro-ministro dissolver a Câmara dos Representantes (baixa) do parlamento (Dieta) no final deste mês e convocar eleições para o período entre 22 e 28 de outubro.

De acordo com os órgãos de comunicação japoneses, Abe transmitiu ao líder do Komeito, Natsuo Yamaguchi, a estratégia que antecipa as eleições gerais em mais de um ano.