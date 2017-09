Actualidade

As autoridades japonesas recomendaram hoje a retirada de cerca de 64 mil pessoas depois da chegada do tufão Talim ao sul do arquipélago, onde causou já fortes alterações nos transportes do país.

O Talim, 18.º tufão da temporada no Pacífico, atingiu terra às 11:30 (03:30 em Lisboa) na cidade de Minami-Kyushu, no extremo sul da ilha de Kyushu, onde provocou chuvas e ventos fortes.

A tempestade levou à emissão de uma ordem de retirada para 448 pessoas em várias zonas nas localidades de Kumamoto e Miyazaki, com as autoridades a recomendarem a retirada de cerca de 64 mil residentes em outras cidades da ilha, de acordo com dados recolhidos pela cadeia pública japonesa NHK.