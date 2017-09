Actualidade

Um assistente de produção da série Narcos foi morto a tiro no México, onde se encontrava a trabalhar para a próxima temporada da série, que é transmitida pela Netflix.

"Fomos informados da morte de Carlos Muñoz Portal, conhecido pelo seu trabalho de deteção de locais de filmagem. Enviamos as nossas condolências aos seus familiares", anunciou a Netflix num comunicado, após o assistente de produção ter sido encontrado morto numa área rural junto à capital mexicana, no estado do México.

Esse estado tem contabilizados 1.174 homicídios entre janeiro e julho deste ano, sendo o segundo mais violento do país, de acordo com dados oficiais.