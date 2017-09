Actualidade

No filme "Todos os Sonhos do Mundo", a realizadora francesa Laurence Ferreira Barbosa retratou a "rutura suave" de uma lusodescendente com a cultura dos pais emigrantes e com a imagem de Portugal como "um paraíso perdido".

A sexta longa-metragem da cineasta, que se estreia nos cinemas franceses a 18 de outubro, conta a história de Paméla, uma jovem portuguesa nascida em França, que se encontra dividida entre o amor incondicional aos pais e a Portugal e a vontade de forjar o seu próprio caminho.

"É uma forma de rutura suave com a infância, com uma certa cultura familiar e com a cultura dos emigrantes de regressar à aldeia no mês de agosto. Há uma forma de emancipação em relação à sua família, à sua cultura, à sua mentalidade", explicou à Lusa a realizadora e argumentista.